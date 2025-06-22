نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: الكرة النسائية تطورت بعد ظهور فرق النادي الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية، تعجبه من عدم اخطار فرق الكرة النسائية حتى هذه اللحظة بموعد إنطلاق الموسم الجديد.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا ةإف إم: لحد هذه اللحظة لم يتم اخطارنا بموعد بداية الموسم الجديد للكرة النسائية هل ذلك معقول؟

وأضاف: لا بد من اخطارنا بموعد بداية الموسم الجديد في دوري الكرة النسائية لبداية معسكر الاعداد، والتحضير لذللك.

وتابع: الكرة النسائية بمجرد مشاركة الاهلي الموضوع اختلف، وحققنا طموحاتنا في الكرة النسائية والفترة المقبلة سنعلن عن صفقات قوية

وأردف: أناشد مسؤولي الكرة النسائية بتغيير لوائح بطولة الدوري للكرة النسائية واتمنى ان يكون هناك نظام وما حققه الاهلي في الكرة النسائية انجاز واعجاز

