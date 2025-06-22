نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الوداد الرسمي لمواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد أمين بنهاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الوداد المغربي ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، مباراة الوداد ويوفنتوس، مساء اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

تشكيل الوداد الرسمي لمواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية

حراسة المرمى: مهدي بنعبيد.

خط الدفاع: فهد موفي - بارت مايرز - عبدالمنعم بوطويل - فيريرا - محمد مفيد.

خط الوسط: لورتش - المهدي مبارك - أسامة الزمراوي - نور الدين أمرابط.

︎خط الهجوم: أوبنج.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد الوداد المغربي

والجدير بالذكر أن مباراة يوفنتوس ضد الوداد البيضاوي المغربي، من المقرر ان يتم إذاعتها عبر شبكة قنوات DAZN، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

