نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور ميسي.. باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي ويصل ربع نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره إنتر ميامي الأمريكي، بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر مياميز، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

استهل لاعبو باريس سان جيرمان، الدقائق الأولى من المباراة بهجمات عديدة على مرمى إنتر مامي لينجح اللاعبين في تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة السادسة، سجل اللاعب جواو نيفيس نجم فريق باريس سان جيرمان، هدف التقدم في شباك إنتر ميامي، بأسيست من فيريرا.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 39 من الشوط الأول، بعد تمريرة من زميله فابيان رويز.

وأحرز توماس أفيليس لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي هدف ذاتي في مرماه لصالح باريس سان جيرمان، عند الدقيقة 44.

ثم نجح النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، في تسجيل الهدف الرابع في شباك إنتر ميامي، في الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم باريس سان جيرمان على نظيره إنتر ميامي برباعية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق إنتر ميامي العودة إلى المباراة بقيادة نجمهم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ليواجه الفائز من مباراة اليوم بين بايرن ميونخ وبوتافوجو البرازيلي.

