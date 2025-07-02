نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تطلق سراح يوسف بلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُطلق سراح الجزائري الدولي يوسف بلايلي العائد من المشاركة مع الترجي التونسي في كأس العالم للاندية في كرة القدم يوم الأربعاء بعد ساعات على اعتقاله من قبل الشرطة في مطار رواسي شارل ديغول في باريس بعد مشادة على متن الطائرة مع موظفي الخطوط الجوية الفرنسية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مكتب المدعي العام في بوبيني.

واحتُجز ابن الـ 33 عاما من قبل الشرطة الفرنسية، يوم الأربعاء، عند نزوله من الطائرة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية القادمة من نيويورك إلى باريس بعد اتهامه بالاعتداء على طاقم الطائرة. وأوقف بلايلي لدى نزوله من الطائرة، حيث كان من المقرر أن يستقل رحلة أخرى إلى الجزائر.

ورُفع عن بلايلي القرار بالحبس الاحتياطي في ساعة متأخرة من بعد الظهر بعد اعتبار أن تجريمه غير مبرر بشكل كاف، حسب المدعي العام.

وكان والده حفيظ بلايلي كشف لصحيفة "النهار" الجزائرية أن الشجار وقع على خلفية إصرار الموظفين على وضع حزام الأمان لابنه الصغير.

وقال "ابني يوسف تعرض للظلم في مطار شارل ديغول بفرنسا.. الشرطة الفرنسية أهانت ابني رغم أنه لاعب دولي".

