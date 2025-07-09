نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، صوب الأراضي الأمريكية لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا بين عملاقي أوروبا.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بعد فوز مثير في ربع النهائي على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، بينما نجح باريس سان جيرمان في تجاوز بايرن ميونخ بثنائية نظيفة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الملكي في المربع الذهبي.

وتأتي هذه المواجهة لتعيد للأذهان اللقاء الشهير بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا قبل موسمين، والذي انتهى لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يواصل طريقه نحو التتويج بلقبه الرابع عشر في البطولة القارية.

مواعيد مباريات اليوم - الأربعاء 9 يوليو 2025

كأس العالم للأندية – نصف النهائي

باريس سان جيرمان × ريال مدريد

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة: شبكة DAZN – قناة MBC مصر – قناة MBC Action

تصفيات دوري أبطال أوروبا – الدور التمهيدي

جالجيريس × حمرون سبارتانس

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

لودوجوريتس رازجراد × دينامو مينسك

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ستياوا بوخارست × إنتر إسكالديس

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

شيلبورن × لينفيلد

الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية