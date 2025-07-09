نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز نادي تشيلسي الإنجليزي مقعده في نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه المستحق على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت مساء الثلاثاء.

وينتظر تشيلسي في المباراة النهائية الفائز من القمة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف النهائي الآخر، الذي يُقام مساء الأربعاء.

وكان مشوار تشيلسي في البطولة حافلًا بالتحديات، حيث استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على لوس أنجلوس الأمريكي بهدفين دون مقابل، قبل أن يتلقى خسارة أمام فلامينجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف، ثم عاد بقوة وتفوق على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

وفي دور الـ16، واجه البلوز فريق بنفيكا البرتغالي، وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، في مباراة توقفت قبل نهايتها بـ5 دقائق بسبب عاصفة قوية، لتُستكمل حتى الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي.

أما في ربع النهائي، فقد واصل تشيلسي تألقه، بإقصاء بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، ليواصل سلسلة انتصاراته على الأندية البرازيلية، بعد أن كرر تفوقه في نصف النهائي أمام فلومينينسي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025:

الحدث: نهائي كأس العالم للأندية

التاريخ: الأحد، 13 يوليو 2025

الوقت: 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الملعب: أحد ملاعب البطولة في الولايات المتحدة

الخصم: الفائز من مباراة ريال مدريد × باريس سان جيرمان

تشيلسي على بُعد 90 دقيقة من التتويج بلقبه العالمي الأول، فهل يحقق الإنجاز المنتظر؟