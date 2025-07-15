نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك كلمة السر.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الحزم السعودي تراجع عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي كان يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك.

وأضاف: أحمد عبدالقادر رفض فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري.

وأكمل: رغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.

وزاد: عبدالقادر طلب التوقيع لمدة موسمين فقط، والحزم السعودي رفض وأصر على ان يوقع اللاعب 3 مواسم، كما طلب اللاعب وجود شرط جزائي، وأيضا رفض النادي السعودي.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط برغبة أحمد عبدالقادر في الانضمام لنادي الزمالك مستقبلًا، وهذه أمور واضحة.