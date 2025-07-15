الارشيف / الرياضة

الزمالك كلمة السر.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك كلمة السر.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك كلمة السر.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الحزم السعودي تراجع عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي .

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي كان يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك.

وأضاف: أحمد عبدالقادر رفض فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري.

وأكمل: رغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.

وزاد: عبدالقادر طلب التوقيع لمدة موسمين فقط، والحزم السعودي رفض وأصر على ان يوقع اللاعب 3 مواسم، كما طلب اللاعب وجود شرط جزائي، وأيضا رفض النادي السعودي.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط برغبة أحمد عبدالقادر في الانضمام لنادي الزمالك مستقبلًا، وهذه أمور واضحة.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا