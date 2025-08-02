نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل ايزاك في حال فشل ضمه.. خطة ليفربول واضحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة الإسبانية عن خطة نادي ليفربول حال فشل التعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد ومنتخب السويد الكسندر ايزاك، الذي تعتبره الإدارة هدف مهم رغم صعوبة تحقيقه.



أوضحت الصحافة الإنجليزية أن ليفربول ارسل عرض إلى نيوكاسل يونايتد بقيمة ١٢٠ مليون يورو بالمكافأت، لضم مهاجم منتخب السويد الكسندر ايزاك، وتم رفضه من الإدارة هناك لكن يريد اللاعب الرحيل.

نجم ريال مدريد هدف في ليفربول

الماركا تكشف

رودريغو هو الخيار الثاني لـ ليفربول من أجل تعزيز خط الهجوم في حال فشل صفقة إيزاك



ايزاك يضغط على نيوكاسل بالتدريب بإسبانيا بعيد عن النادي، وينتظر عرض اخر بالتحسينات من ليفربول.