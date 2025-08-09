نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يمدد عقد لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني الجمعة، تمديد تعاقده مع غونزالو غارسيا لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2030.

وانضم غارسيا إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان عمره عشرة أعوام وظل ضمن قطاع المراحل العمرية لعشرة مواسم، بما في ذلك آخر موسمين، اللذين قضاهما ضمن فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال).

وسجل غارسيا ظهوره الأول مع الفريق الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وسجل أربعة أهداف في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة كما كان ضمن اختيارات الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل تشكيلة في البطولة.

وأوضح الريال عبر بيان نشره بموقعه على الإنترنت أن غونزالو سجل 25 هدفًا لفريق كاستيا. وأضاف: «غونزالو سيشكل الآن عنصرًا بالفريق الأول لريال مدريد».