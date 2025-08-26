نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري، مباريات قوية في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026.

مواعيد أبرز مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثاني

وست هام ضد وولفرهامبتون، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نورويتش سيتي ضد ساوثهامبتون، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك ضد فاركو، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي، التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 2HD.

أهم مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للمحليين

مدغشقر ضد السودان - 17.30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 6.

المغرب ضد السنغال، 20.30 بتوقيت القاهرة؛ على قناة beIN Sports HD 6.