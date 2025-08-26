نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع فيريرا مع الدباغ قبل مباراة الزمالك وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، عقد جلسة خاصة مع الفلسطيني عدي الدباغ على هامش مران الفريق، وتحدث معه المدرب البلجيكي حول التأكيد على ثقته الكاملة فيه وفي قدراته.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "فيريرا أكد للدباغ أن عليه أن لا يتعجل في مسألة تسجيل الأهداف، خاصًة أنه مازال في بداية مشواره مع الزمالك، وأكد له على ثقته في قدرته على تقديم المستوى الحقيقي له مع توالي المباريات”.

واختتم:” طلب فيريرا من الدباغ عدم التركيز سوى على اللعب الجماعي ومن هنا ستأتي الأهداف”.