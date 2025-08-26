نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يفكر في تغيير هجومي أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يدرس إجراء تغييرات في الهجوم بالدفع بـ "ناصر منسي" أساسيا أمام فاركو على حساب عدي الدباغ.

وقال عبر برنامجه بلس على قناة النهار الفضائية: من الوارد مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك أيضًا في خط الوسط وليس كظهير أيسر، وفقا للتدريبات الأخيرة.

وأضاف: فيريرا حذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام فاركو وطالبهم بضرورة تحقيق نتيجة جيدة.