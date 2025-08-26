نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يحدد حارس الزمالك في مباريات كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، يتجه للتفكير في منح الفرصة لمحمد عواد، حارس مرمى الفريق، خلال منافسات بطولة كأس مصر المقبلة، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء.

وأضاف:” يأتي ذلك بعد اعتماد فيريرا منذ انطلاق الموسم على محمد صبحي كحارس أساسي في المباريات الثلاث الأولى بالدوري، بينما ظل عواد على مقاعد البدلاء دون مشاركة، رغم تاريخه الكبير مع الزمالك كحارس أول للفريق قبل قدوم الجهاز الفني الحالي”.

وأكمل:” فيريرا يعلم جيدًا أن عواد يمتلك خبرات واسعة ويستحق الحصول على فرصته في المباريات الرسمية، لذلك يسعى لمنحه المشاركة في الكأس للحفاظ على تركيزه وحماسه داخل الفريق، وتجنب أي توتر أو انقسام في ملف حراسة المرمى، الذي يمثل أحد أهم مراكز القوة في الزمالك”.

واستطرد:” على الجانب الآخر، ما زال المهدي سليمان الحارس المنضم حديثًا غير مقنع للجهاز الفني من الناحية الفنية، وهو ما ظهر بوضوح في استبعاده من قائمة المباريات الثلاث الأولى بالدوري، مما يعكس أن المنافسة الحالية تنحصر بين صبحي وعواد”.