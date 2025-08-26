نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مودرن سبورت يكشف حقيقة اهتمام الزمالك بغنام محمد ويؤكد: من أهم اللاعبين لدينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، بأداء لاعبيه خلال مواجهة بيراميدز التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة جيدة.

وقال صاروخ عبر مداخلة مع الإعلامي جمال الغندور: “أشكر اللاعبين على المجهود الكبير أمام بيراميدز، المباراة كانت قوية ومليئة بالندية،و خرجنا بمكاسب عديدة من الأداء.”

وأضاف المدرب العام أن الخسارة السابقة أمام الزمالك أصبحت من الماضي، موضحًا: “بعد الهزيمة من الزمالك أغلقنا الصفحة تمامًا وفتحنا صفحة جديدة، لا مجال للنظر إلى الخلف، نحن نركز على كل مباراة على حدة، فالدوري هذا الموسم صعب للغاية والمنافسة فيه تحتاج إلى تركيز كبير.”

وأشار صاروخ إلى أن طموحات مودرن سبورت لا تتوقف عند مجرد التواجد المشرف في البطولة، قائلًا: “لدينا طموح في المنافسة على البطولة، ندرك أن المشوار صعب ولكننا لن نتنازل عن الفوز في المباريات المقبلة، وسنسعى دائمًا لتقديم أفضل أداء.”

وفيما يخص ملف اللاعبين، كشف صاروخ عن جلسة خاصة جمعت الجهاز الفني بلاعب وسط الفريق غنام محمد حيث أوضح: “جلسنا مع غنام محمد وأكدنا له أنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ولا يوجد اهتمام منرالزمالك في الوقت الحالي "٠

وتابع: “غنام لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ونثق أنه سيكون له دور بارز مع الفريق في المرحلة المقبلة،"٠

واختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على أن القادم أصعب، وأن الفريق سيلعب كل مباراة باعتبارها نهائيًا، من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها النادي منذ بداية الموسم٠