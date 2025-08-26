نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق فاركو السكندري، وذلك في ختام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد إدارة المباراة تحكيميا، لهذا الطاقم:

حكم ساحة: محمود ناصف.

حكم مساعد أول: شريف عبد الله.

حكم مساعد ثاني: هشام ربيع.

حكما رابعا: محمد عبد العزيز.

حكم تقنية الفيديو: محمود الدسوقي.

حكم مساعد تقنية الفيديو: وليد ناجي.

يذكر أن فريق الزمالك يقع في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.