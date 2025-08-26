نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويحتضن ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الاتحاد والأخدود يوم السبت المقبل في أولى جولات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد ضد الأخدود يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأخدود يوم السبت المقبل، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD، بتعليق المعلق راشد الدوسري.