نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: الزمالك سيواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن هناك أزمة كبيرة ستواجه النادي في حالة عدم استعادة أرض أكتوبر التي تم سحبها من جانب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: حصلنا على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة بعض المنشآت الاستثمارية على أرض أكتوبر، وكنا نسير بخطة سريعة في البناء، وكانت لدينا مهلة من وزارة الإسكان حتى يونيو 2026.

وأضاف: ما يتردد عن نية الزمالك إنشاء "كمبوند" سكني أو مول تجاري على أرض أكتوبر غير صحيح.

وواصل: أرض أكتوبر في موقع مميز ومعروف للجميع، فهل من المعقول أن نقوم بإنشاءات مخالفة أو سرية؟، ولم نحصل على أي قروض من البنوك بضمان أرض أكتوبر.

وتابع: حصلنا على أموال من بعض رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكة مع النادي لإقامة منشآت على الأرض، وتم توجيه هذه الأموال لدعم فريق الكرة وسد بعض الاحتياجات بالنادي.

وأكمل: تقدمنا بالتماس لوزارة الإسكان لاستعادة الأرض، لأن خطتنا لتنمية موارد النادي وحل مشاكله كانت تعتمد على مشروع فرع أكتوبر.

وأتم: في حال عدم استعادة الأرض، سيواجه النادي أزمة مالية كبيرة، خاصة أنه سيكون مطالبًا برد الأموال للشركات ورجال الأعمال.