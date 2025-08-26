نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن منصور يطالب بعدم الاستعجال على صفقة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بعدم الاستعجال في الحكم على الفلسطيني عدي الدباغ بشأن تسجيل الأهداف.

وقال منصور في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: أول 10 مباريات لي مع نادي الزمالك لم أنجح في التسجيل.

وأضاف: عدي الدباغ لاعب ومهاجم كبير، وقادر على التسجيل في الفترة المقبلة، فهو مميز في تحركاته الجيدة، ومع الوقت سوف يتأقلم بشكل أكبر.

وواصل: أهم شيء في كرة القدم الحديثة بالنسبة للمهاجم هو التحرك دون كرة، وهذا أبرز ما يميز عدي الدباغ، لذلك أتوقع تألقه في الفترة القادمة، وسيكون للثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر دور مهم في ذلك.