كمال درويش: هروب ميدو إلى بلجيكا أفاد نادي الزمالك

أحمد جودة - القاهرة -

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الإسبق أن هروب احمد حسام ميدو في آخر فترة التسعينات إلى بلجيكا كان بمثابة "نخاسة

وقال درويش في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: رحيل ميدو وهروبه من نادي الزمالك إلى بلجيكا في آخر فترة التسعينات كانت بمثابة نخاسة في المجتمع الكروي

واضاف: أخذت حق نادي الزمالك في قصة ميدو بشكل كامل والزمالك كان يحصل على نسبة من بيع ميدو إلى اي نادي وهذا أقاد نادي الزمالك

وتابع: ميدو كان كثير التنقل بين أندية كبار أوروبا وهذا كان يجلب مبالغ مالية كبيرة لنادي الزمالك

وواصل: في موسم ٢٠١٣ قمت بتعيين احمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق الأول بالزمالك، بناء على قدراته الفنية والتدريبية العال ولكن قصة رحيله الزمالك حصل على حقوقه