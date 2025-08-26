نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم الأحد 31 أغسطس 2025 على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث المباراة.

فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي كما فاز آرسنال على ليدز يونايتد بخماسية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط وجاء ليفربول في المركز الثالث بنفس عدد رصيد نقاط الجانرز ولكن بفارق عدد الأهداف.

موقف ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 74 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مباريات.

