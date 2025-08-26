نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة تشيلسي وفولهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز تشيلسي على ويستهام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 4 نقاط في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل فولهام المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

موقف تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 69 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

في حين احتل فولهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 14 مباراة.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وفولهام يوم السبت 30 أغسطس 2025 على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث اللقاء.

