نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ضخم يلاحق نجم ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح ريال مدريد في تخطي أول مباراة خارج أرضه هذا الموسم بفوز مهم، رغم أن الفريق لا يزال في مرحلة أقرب إلى "التحضير" البدني والفني. الانتصار عزّز ثقة المدرب تشابي ألونسو في مشروعه الجديد، لكنه جاء أيضًا محاطًا بالجدل بعد جلوس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

ألونسو علّق على قراره قائلًا: "كل لاعب مختلف عن الآخر. علينا أن نطالب بالاحترام نفسه، لكن القرارات تُتخذ دائمًا من أجل الفريق. اليوم كان الأمر كذلك."

ورغم الجدل، خرج المدرب من ملعب كارلوس تارتيري راضيًا عن أداء النجم البرازيلي الذي دخل من مقاعد البدلاء وترك بصمته بهدف وصناعة. وأضاف ألونسو: "دخل بشكل رائع. كان حاسمًا في الهدفين. نحن بحاجة للجميع، الأساسيين والبدلاء. أمامنا الكثير من المباريات للجميع."

أنظار من السعودية والـ "بريميرليغ"

مع بقاء أيام قليلة على غلق سوق الانتقالات، لا تزال حالة من الترقب تسود مدريد. فبينما يقترب رودريغو غوس من الاستمرار، عادت الأندية السعودية لتضع أنظارها على فينيسيوس بعد جلوسه بديلًا، مستفيدة من حالة الغموض المحيطة بتجديد عقده.

وكشفت تقارير عن احتمال وصول عرض ضخم من الدوري السعودي قد يبلغ 130 مليون يورو للتعاقد مع الجناح البرازيلي. ومع ذلك، تبدو نية النادي واضحة: لا بيع في هذه المرحلة، خصوصًا بعد أن أغلقت القائمة فعليًا.

مفتاح الموسم وتجديد العقد

في مدريد، يعلّق فلورنتينو بيريز وآنجيل سانشيز آمالًا كبيرة على أن يكون ما قدّمه فينيسيوس أمام أوفييدو نقطة تحول تعيده إلى مستواه المبهر في موسم 2023-2024، عندما كان على أعتاب التتويج بالكرة الذهبية. استعادة هذا المستوى لن يكون فقط حاسمًا في سباق الألقاب، بل سيكون أيضًا ورقة ضغط قوية في ملف تجديد عقده.

