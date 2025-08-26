نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة نارية في الميركاتو.. نيكولاس جاكسون يقترب من بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني يقضي بإعارة المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى العملاق البافاري لمدة موسم واحد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الصفقة في مراحلها النهائية، حيث يتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله.

ويُعد جاكسون من أبرز المواهب الشابة في خط الهجوم، وقد انضم إلى تشيلسي قادمًا من فياريال الإسباني، ولفت الأنظار بسرعته ومهاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

الصفقة تمنح بايرن ميونيخ دفعة هجومية قوية في ظل سعيه لاستعادة لقب البوندسليغا، كما تتيح لتشيلسي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.