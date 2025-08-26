نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يتحرك لضم أكانجي ويقدم عرضًا رسميًا لمانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي كريستال بالاس عرضًا رسميًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع السويسري مانويل أكانجي، البالغ من العمر 30 عامًا، من مانشستر سيتي، وذلك حسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويسعى بالاس لتعزيز خط دفاعه بلاعب يملك خبرة كبيرة في البريميرليغ والمنافسات الأوروبية، ويُعد أكانجي خيارًا مثاليًا نظرًا لأدائه المميز مع السيتي، حيث ساهم في تحقيق الفريق لعدة ألقاب محلية وقارية منذ انضمامه قادمًا من بوروسيا دورتموند.

من جهته، لم يبدِ مانشستر سيتي حتى الآن موقفًا واضحًا من العرض، لكن مع وفرة الخيارات الدفاعية لدى بيب غوارديولا، فإن الباب قد يكون مفتوحًا أمام رحيل أكانجي هذا الصيف.