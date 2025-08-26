نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يتمسك بجورغن ستراند لارسن ويرفض عرض نيوكاسل الضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي وولفرهامبتون عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع المهاجم النرويجي جورغن ستراند لارسن، البالغ من العمر 25 عامًا، حسب ما أفادت صحيفة "التليغراف" البريطانية.

ورغم تمسك الذئاب باللاعب، يستعد النادي لتقديم عقد جديد ومحسّن للاحتفاظ بخدماته، في ظل تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

لكن في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن وولفرهامبتون قد يُغريه عرض يتجاوز 75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يفتح الباب أمام صفقة مفاجئة قبل نهاية الميركاتو.