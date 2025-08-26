نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يتحرك لحسم مصير إيزاك... اجتماع خاص لإقناع النجم السويدي بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تصاعد اهتمام ليفربول، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولين من نادي نيوكاسل، من بينهم الشريك في الملكية جيمي روبن، عقدوا اجتماعًا خاصًا مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في منزله، في محاولة لإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق والعودة إلى كتيبة المدرب إيدي هاو.

ويُعد إيزاك أحد أبرز عناصر نيوكاسل منذ انضمامه، وقد جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، خاصة ليفربول، الذي يراقب موقفه عن كثب قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وبحسب التقرير، فإن إدارة نيوكاسل عازمة على الحفاظ على نجمها، وتُظهر مرونة في الاستماع لمطالبه من أجل ضمان استمراره في المشروع الرياضي الطموح للنادي.