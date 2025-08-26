نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام كهرباء الإسماعيلية في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

تشكيل سموحة أمام كهرباء الإسماعيلية في دوري "نايل"

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: أحمد فوزي، سمير فكري، سامادو، خالد الغندور

خط الهجوم: طامويل أمادي، بابي بادجي

البدلاء:

حسين تيمور – شريف رضا – محمد رجب – عمرو السيسي – محمد كونيه – عماد فتحي – أحمد خالد – حسام أشرف – عبده يحيى