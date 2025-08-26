نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام سموحة في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق كهرباء الإسماعيلية عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سموحه المقرر لها فى السادسة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام سموحة في دوري "نايل"

حراسة المرمى: على الجابرى.

خط الدفاع: محمد مدحت، سيف الخشاب، عصام الفيومى، مصطفى كشرى.

خط الوسط: سيلا، حمزاوى، محمد سعيد جهينه، على سليمان.

خط الهجوم: محمد فاروق، شيكا.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد هجرس، ابراهيم عوض، اوناجم، محمد سعيد، كريم يحيى، جوردان،سيف العجوز، مارادونا، عمر السعيد.