ختام وتنظيم مميز لبطولة السباحة لمراكز شباب القاهرة الكبري

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الثلاثاء بمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" بطولة السباحة لمراكز الشباب بالقاهرة الكبري والتي أقيمت بمركز الجزيرة "٢".

وحضر مراسم تكريم الحاصلين علي المراكز الاولي الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس مجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الحداد ان تم اختيار مركز الجزيرة "٢" لإقامة ختام البطولة به وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

موضحًا رئيس مجلس الأمناء ان المركز اصبح قادر علي استضافة العديد من البطولات والمسابقات علي ارضه وذلك بعد أعمال التطوير الكبيرة والمتميزة التي شهدها المركز والتي ساعدتنا علي الاشتراك في العديد من المسابقات الرسمية في مختلف الألعاب علي المستوي الفردي والجماعي، والتي كان اخرها تكوين فريق كرة القدم بالمركز واشتراكه رسميًا ضمن مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم.