سيف الجزيري يُساند الزمالك من المدرجات رغم استبعاده من مواجهة فاركو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الجزيري يُساند الزمالك من المدرجات رغم استبعاده من مواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد السلام، لمساندة الأبيض في مواجهة فاركو من أرض الملعب.

 وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر استبعاد سيف الجزيري من القائمة التي ستخوض مباراة اليوم. 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

