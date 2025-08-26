نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الجزيري يُساند الزمالك من المدرجات رغم استبعاده من مواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد السلام، لمساندة الأبيض في مواجهة فاركو من أرض الملعب.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر استبعاد سيف الجزيري من القائمة التي ستخوض مباراة اليوم.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.