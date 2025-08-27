نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل مع حرس الحدود 1-1 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الايجابي مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود لهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واحرز الهدف الأول للفريق البورسعيدي الحزائري منذر طمنين في الدقيقة 18 من عمر اللقاء .

احرز هدف التعادل لفريق حرس الحدود محمد اشرف روكا في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة يحصل المصري علي 8 نقاط ليحتل المركز الثاني بينما يمتلك حرس الحدود 5نقاط ليحتل المركز الثامن.

وخاض فريق النادي المصري بتشكيل مكون من

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الدفاع

محمد مخلوف ، بونور موغيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود:

محمود الزنفلي لحراسة المرمى

محمد الدغيمي، اسلام أبو سليمة، ابراهيم عبد الحكيم، محمود البدري لخط الظهر، محمد أشرف روقا، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فوزي الحناوي، محمود أوكا، اسماعيل أشرف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد النجيلي.

