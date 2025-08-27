نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو بانزا أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

شيكو بانزا أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفاركو

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.