نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب تصدر الدوري.. موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب الفوز مساء أمس الثلاثاء، أمام نظيره فاركو بهدف نظيف، وذلك في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف فريق وادي دجلة نظيره الزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

تقام مباراة وادي دجلة أمام الزمالك على ملعب السلام بالقاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبعد الجولة الرابعة نجح فريق الزمالك في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، وذلك بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب نبيل عماد "دونجا"، عن المشاركة أمام فريق وادي دجلة في المباراة القادمة لفريق الزمالك، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.