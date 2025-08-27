نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات إياب التصفيات المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا

إف ك كاراباك ضد قيرونسفاروش، الساعة 07:45 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إف سي كوبنهاجن ضد بازل، الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بنفيكا ضد فنربخشة، الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كلوب بروج ضد راينجرز، الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.