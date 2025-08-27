نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة حمادة إمام تناشد المسؤولين لإعادة أرض 6 أكتوبر للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الدكتور ماجي الحلواني زوجة الكابتن حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق عن مناشدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استعادة أرض الأبيض في مدينة ٦ أكتوبر.

وقالت ماجي الحلواني في تصريحاتها لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا: نادي الزمالك من أكبر أندية العالم وليس مصر فقط، لذلك نتمنى من فخامة الرئيس النظر بعين الرأفة للنادي وعودة أرض أكتوبر.

وتابعت: جماهير نادي الزمالك سر فوز الفريق اليوم أمام فاركو، والأبيض يضم قائمة مميزة قادرة على مواصلة الانتصارات.