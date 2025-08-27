نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن مكي: فوز الزمالك على فاركو مهم.. وعدي الدباغ يحتاج هدفًا لاستعادة الثقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسن مكي نجم الزمالك السابق بفوز الفريق الأبيض على فاركو بهدف دون رد في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مكي في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا: فوز الزمالك على فاركو مهم خصوصا مع تعثر المنافسين، ولكن علينا استغلال الفرص بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: المباريات المقبلة ستكون صعبة وعلى الزمالك التركيز في كل مباراة بشكل فردي، والفلسطيني عدي الدباغ تحرك بشكل جيد أمام فاركو ويحتاج لهدف للحصول على الثقة.