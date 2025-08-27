نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لخوض مواجهة نارية أمام التعاون، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي، لموسم 2025-26.

ويستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المواجهة المثيرة بين التعاون والنصر، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في دوري روشن

من المقرر، أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة مساءًا بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة النصر ضد التعاون في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات thmanyah السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الثمانية 1.