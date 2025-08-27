نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل النجم البرازيلي رودريغو غوس غامضًا في ريال مدريد، إذ تتزايد الشكوك مع اقتراب الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

اللاعب الذي يرتبط اسمه منذ بداية الصيف بالرحيل، ما زال على رادار أندية كبرى في أوروبا، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر سيتي، رغم أن الأخير يبدو قد انسحب من السباق للتركيز على التعاقد مع حارس مرمى جديد.

ليفربول يدخل السباق بقوة

وكشفت تقارير أن وكيل الأعمال الشهير كيا جورابشيان فتح قنوات اتصال مع ليفربول بطلب من اللاعب نفسه، من أجل استكشاف إمكانية الانتقال إلى أنفيلد. النادي الإنجليزي، الذي أنفق أكثر من 300 مليون يورو هذا الصيف، يفكر في تقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده فلورنتينو بيريز كرسم لخروج اللاعب.

في المقابل، سيتي الذي كان يرى في رودريغو لاعبًا مثاليًا لخطط بيب غوارديولا، يبدو قد جمد اهتمامه بسبب صعوبة التخلص من الجناح البرازيلي سافينيو، المطلوب من توتنهام مقابل 70 مليون يورو.

إشارات متناقضة من اللاعب

رودريغو، الذي شارك أساسيًا أمام أوساسونا وقدم مستوى جيدًا تحت قيادة تشابي ألونسو، يبعث برسائل إيجابية لجماهير "الميرينغي" بشأن استمراره، لكنه في الوقت ذاته يطلب من محيطه دراسة البدائل. الأمر الذي يضع إدارة ريال مدريد أمام معضلة في حال وصول عرض رسمي، خاصة أن بيريز يعد من أكبر المدافعين عن استمرار اللاعب.

السيناريوهات المحتملة

إما أن يستمر رودريغو في مشروع ألونسو الجديد وينافس بقوة على مركزه الهجومي، خصوصًا في الجبهة اليسرى أمام فينيسيوس جونيور، أو أن يختار الرحيل نحو إنجلترا لخوض تحدٍ جديد مع ليفربول، الذي قد يتجه للتعاقد معه إذا فشل في خطف ألكسندر إيساك من نيوكاسل.

في انتظار الحسم

ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال مايوركا السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، وقد يعتمد ألونسو مجددًا على رودريغو في التشكيلة الأساسية. لكن ما هو مؤكد أن الساعات الأخيرة من السوق ستكون حاسمة في تحديد مستقبل النجم البرازيلي.