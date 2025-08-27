نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل داني سيبايوس بين ريال مدريد ومارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت مفاوضات انتقال داني سيبايوس إلى أولمبيك مارسيليا مرحلة حاسمة، بعدما طلب ريال مدريد 15 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب الوسط الأندلسي. المبلغ اعتبره النادي الفرنسي مرتفعًا، ما دفعه إلى التحرك نحو بدائل أخرى في سوق الانتقالات، أبرزها التفاوض مع بنفيكا من أجل استعارة لاعب الوسط فلورنتينو لويس مع خيار الشراء الإلزامي، حسب ما كشف الصحفي المتخصص فابريزيو رومانو.

ضغط فرنسي ورد مدريدي

مارسيليا يستخدم ورقة فلورنتينو كاستراتيجية للضغط على إدارة فلورنتينو بيريز في "فالديبيباس"، على أمل خفض المبلغ المطلوب. لكن في مدريد يؤكدون أنهم لن يتنازلوا عن تقييمهم المالي للاعب، مشيرين إلى أن أي صفقة يجب أن تعكس قيمته في السوق وصعوبة إيجاد بديل بنفس السعر.

رغبة اللاعب

سيبايوس، الذي يرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى عام 2026، يفكر جديًا في الرحيل من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة تتيح له العودة إلى المنتخب الإسباني قبل مونديال 2026. اللاعب لطالما أبدى رغبته في الاستمرارية، وهو ما لم يتحقق في سانتياغو برنابيو، حيث يبقى دوره مثيرًا للجدل بين جماهير وإدارة النادي.

مارسيليا يتقدم.. والخيارات مفتوحة

النادي الفرنسي يبدو الأقرب لضم اللاعب، متفوقًا على ريال بيتيس الذي ما دام حلم باستعادة نجمه السابق. ومع ذلك، لم يُحسم شيء حتى الآن، وما زال أمام جميع الأطراف بعض الوقت قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية.