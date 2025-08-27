نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل فينيسيوس جونيور يثير القلق داخل ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور غامضًا في أروقة ريال مدريد، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027. إدارة النادي الملكي تحاول منذ فترة تمديد عقده لتفادي سيناريو رحيله مجانًا كلاعب حر، لكن المفاوضات دخلت مرحلة معقدة بعدما رفض اللاعب العرض الأخير المقدم له.

عقد مرفوض ورغبة في التقدير

العرض المدريدي وصل إلى 20 مليون يورو سنويًا حتى صيف 2030، أي ما يعادل 100 مليون يورو صافية في خمس سنوات، لكن فينيسيوس كان يطالب بما لا يقل عن 25 مليون يورو، رقم يضعه في مستوى مقارب لزميله الجديد كيليان مبابي. رفض اللاعب أدى إلى تجميد المحادثات، خصوصًا في ظل تراجع أدائه مؤخرًا، وهو ما قد يؤثر على قيمته التعاقدية المستقبلية، في سيناريو مشابه لما حدث مع سيرجيو راموس حين رفض عرضًا انتهت صلاحيته.

أنباء عن نية الرحيل

صحيفة Okdiario فجّرت مفاجأة بالكشف أن فينيسيوس يبحث بالفعل عن مخرج لمغادرة النادي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، خاصة بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة ضد ريال أوفييدو. ورغم أن هذه المعلومة لم تؤكدها مصادر أخرى، إلا أنها تزيد من حالة التوتر حول وضع اللاعب.

شخصية اندفاعية ومفاوضات حساسة

المهاجم البرازيلي معروف بشخصيته العاطفية والاندفاعية، ما يجعله أحيانًا يتخذ قرارات أو يُصرح بمواقف لا تعكس نواياه الحقيقية. ورغم أنه لا يزال يرغب في الاستمرار داخل سانتياغو برنابيو، إلا أنه يريد أن يُعامل كنجم أول للفريق، وهو ما يراه مرتبطًا بزيادة راتبه.

بين التجديد أو البيع

في ريال مدريد هناك قناعة بضرورة تجديد عقد اللاعب في أقرب وقت ممكن لتجنب رحيله مجانًا في 2027، لكن في حال رفض التوصل لاتفاق جديد، قد تلجأ الإدارة إلى بيعه مبكرًا والاستفادة ماليًا من انتقاله. وفي كل الأحوال، يبقى الملف مفتوحًا، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير أحد أبرز نجوم الفريق.