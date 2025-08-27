نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر إيزاك مصرّ على الرحيل إلى ليفربول رغم محاولات نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك (25 عامًا) إدارة نيوكاسل يونايتد رسميًا برغبته الثابتة في الانتقال إلى ليفربول، رافضًا جميع محاولات الإقناع التي بذلها مسؤولو النادي في الأيام الأخيرة.

ورغم تدخل مباشر من ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى اجتماع خاص جمعه مع المالك المشارك جيمي روبن، إلا أن النجم السويدي لم يُبدِ أي استعداد للتراجع، مؤكدًا أنه اتخذ قراره النهائي وأنه "لم تعد هناك ثقة أو أرضية للاستمرار".

ووفقًا لتقارير صحيفة The Telegraph، فإن ألكسندر إيزاك لا يزال متمسكًا بالمغادرة هذا الصيف، حتى في ظل تمسك نيوكاسل بمبلغ ضخم يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني لبيعه.

النادي من جهته يسعى جاهدًا للاحتفاظ بلاعبه الأساسي، في وقت بدأ فيه النظر لبدائل هجومية محتملة في حال تعذّر الاحتفاظ به.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات في 1 سبتمبر، تبدو الأمور متجهة إلى لحظات حاسمة، قد تُغيّر خريطة الدوري بالكامل.