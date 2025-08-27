نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل إيزاك يفتح باب التنافس بين ليفربول ونيوكاسل على فلاهوفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع استمرار حالة الشدّ والجذب حول مصير المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، كشفت مصادر صحفية أبرزها موقع TeamTalk البريطاني أن مستقبل اللاعب قد يكون مفتاحًا لتحركات كبيرة في سوق الانتقالات، أبرزها دخول ليفربول ونيوكاسل يونايتد في سباق محتمل للتعاقد مع نجم يوفنتوس، الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش (25 عامًا).

ويرتبط إيزاك حاليًا برغبة قوية في الرحيل إلى ليفربول، رغم تمسك نيوكاسل بخدماته. وفي حال تم الاتفاق على خروجه هذا الصيف، سيكون على نيوكاسل التحرك سريعًا لتعويضه، وفلاهوفيتش يُعد من أبرز الأسماء المطروحة على الطاولة.

في المقابل، ليفربول، الذي يراقب وضع فلاهوفيتش منذ فترة، قد يُحوّل أنظاره إليه في حال تعثّرت صفقة إيساك أو وجد أن مطالب نيوكاسل المالية مبالغ فيها.

فلاهوفيتش، الذي سجل 18 هدفًا مع يوفنتوس الموسم الماضي، يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، لكن مصادر مقربة من اللاعب تشير إلى انفتاحه على فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في نادٍ ينافس على البطولات الأوروبية.