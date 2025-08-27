نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سموحة: استحقينا الفوز على الكهرباء وسوء الحظ لازمنا فى المباريات السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد عبد العزيز المدير الفنى لفريق سموحه عن سعادته بفوز فريقه على كهرباء الإسماعيلية أمس.

وقال أحمد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن فريقه استحق الفوز بجدارة على كهرباء الإسماعيلية وكان يمكنه زيادة فارق الأهداف لولا سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى إنهاء الهجمات.

وأضاف المدير الفنى لسموحه أن المباراة كانت صعبة خاصة أنها أمام فريق صاعد حديثًا للأضواء ويضم بين صفوفه لاعبين أكفاء.

وأردف أحمد عبد العزيز قائلًا أن التغييرات التى أجراها فى الشوط الثاني وهى حسام أشرف وعبده يحيى وعماد محمود وعمرو السيسي كان لها تأثير إيجابى وساهمت في تحقيق الفوز.

وأوضح أحمد عبد العزيز أن فريقه أدى بصوره جيدة فى المباريات السابقة أمام طلائع الجيش والمحله وزد وحقق التعادل فى المباريات الثلاثة وكان يمكنه الفوز بهم جميعا لولا سوء الحظ.

وأعرب المدير الفنى لفريق سموحه عن أمله فى استمرار الانتصارات في المباريات القادمة.

وفاز فريق سموحه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى نايل.

ويحتل فريق سموحه المركز السادس فى جدول المسابقة برصيد 6 نقاط.

ومنح الجهاز الفنى أجازة للاعبين اليوم على أن يستأنف تدريباته ابتداء من غدًا الخميس استعدادا لمباراة بتروجيت المقرر لها يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دورى نايل.