عملاقا مدريد يراقبان مايونو بعد تراجعه في أولد ترافورد

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة Daily Mail أن ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يراقبان عن كثب وضع نجم مانشستر يونايتد الشاب كوبي مايونو (20 عامًا)، وسط أنباء عن رغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف، بعد أن تراجع مركزه في قائمة الفريق الأساسية تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ.

وبحسب التقرير، فإن مايونو غير راضٍ عن دوره المحدود، خاصة بعد التعاقدات الجديدة في خط الوسط، ويرى أن فرصه في المشاركة باتت محدودة مع الشياطين الحُمر، ما يدفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

اهتمام إسباني جاد

ريال مدريد يُتابع اللاعب منذ بروزه مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، ويعتبره مشروع لاعب وسط مستقبلي. أما أتلتيكو مدريد فيبحث عن تعزيزات شابة ومتحفّزة لخط الوسط، ويجد في مايونو فرصة مثالية بسعر منطقي مقارنة بالأسعار الضخمة في السوق.