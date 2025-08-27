نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة الإياب بين بنفيكا وفنربخشة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، نظيره التركي فريق فنربخشة، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية، في إطار مباريات إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا وفنربخشة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة على الأراضي البرتغالية بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل مباراة الإياب بين فريق بنفيكا البرتغالي ونظيره فنربخشة التركي، عبر قناة بي إن سبورتس 1، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

ومن المقرر أن يغيب عن المباراة، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي فلورينتينو لويس، وذلك عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب أمام فريق فنربخشة التركي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، على ملعب شوكرو ساراج أوغلو بمدينة إسطنبول التركية.