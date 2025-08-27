نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولهام يستهدف ضربة مزدوجة.. مايونو وريس نيلسون على رادار كرافن كوتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير من TeamTalk أن نادي فولهام يستعد للدخول بقوة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، حيث وضع كلًا من لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي مايونو (20 عامًا)، وجناح أرسنال ريس نيلسون (25 عامًا) على قائمة أولوياته قبل إغلاق الميركاتو.

فولهام يرى في مايونو خيارًا مثاليًا لتعزيز وسط الملعب بخيار شاب وموهوب، خاصة في ظل تراجع فرص مشاركته في مانشستر يونايتد، واهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بخدماته.

أما نيلسون، الذي لم ينجح في تثبيت نفسه بشكل أساسي مع أرسنال، فيُنظر إليه كصفقة هجومية واعدة تمنح فولهام إضافة نوعية على الأطراف، مع خبرة في الدوري الممتاز وسعر مقبول.

تحرّك حاسم مرتقب

حسب التقرير، فإن فولهام ينوي التقدم بعرضين رسميين خلال الأيام القادمة، وسط ضغوط الوقت قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 1 سبتمبر، واهتمام أندية منافسة باللاعبين.