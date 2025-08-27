نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يلاحق إليوت لخلافة إيبيري إيزي بعد انتقاله لأرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Football Insider أن نادي كريستال بالاس بدأ التحضير لمفاوضات رسمية مع ليفربول بشأن التعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي هارفي إليوت (22 عامًا)، في إطار سعيه لتعويض رحيل نجمه الدولي إيبيري إيزي (27 عامًا) إلى صفوف أرسنال.

كريستال بالاس يلاحق إليوت لخلافة إيبيري إيزي بعد انتقاله لأرسنال

وبحسب التقرير، فإن إدارة بالاس وضعت إليوت كهدف رئيسي هذا الصيف، مع تسارع التحركات لتعزيز الخط الهجومي قبل غلق نافذة الانتقالات. اللاعب يُعد خيارًا مثاليًا لما يملكه من مهارة في صناعة اللعب وقدرة على اللعب في عدة مراكز هجومية.

ورغم أن إليوت لا يزال ضمن خطط ليفربول، إلا أن المنافسة القوية في خط الوسط تحت قيادة المدرب الجديد قد تفتح الباب أمام خروجه على سبيل الإعارة أو في صفقة دائمة إذا توافرت الشروط المناسبة.

هل نشهد تحولًا مفاجئًا في مستقبل إليوت؟

كريستال بالاس يُسابق الزمن لحسم الصفقة قبل 1 سبتمبر، في ظل ضغط جماهيري لتعويض مغادرة إيزي، أحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الماضية.