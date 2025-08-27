نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك، لم يخطئ في تصريحاته بشأن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، مؤكدا: ذلك جرس إنذار لأي لاعب.

جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فيريرا لم يخطئ في تصريحاته بشأن سيف الجزيري وهو جرس إنذار لأي لاعب مستهتر

وأضاف: هذه ليست أول أزمة لسيف الجزيري مع الزمالك، وجون إدوارد سيكون لديه اجتماع مع حازم فتوح وكيل أعمال سيف الجزيري لحسم موقف سيف الجزيري، واللاعب كثير التمرد والأزمات.

وتابع: الزمالك كان في مرحلة شك قبل إنطلاق الموسم الجديد، وكان هناك تساؤلات عديدة وحتى اللحظة الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري الممتاز، وما كان متوقع هو الزمالك لن يكون جيدا

وواصل: الزمالك رغم ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام، وهذا منطقي، وقلة الانسجام منطقية، وصلابة فريق الزمالك شئ رائع وهذا شغل مدرب، والزمالك سينافس بقوة هذا الموسم، والظهور الجيد للزمالك لم يكن متوقعا.