نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ملهاش لازمة”.. صلاح سليمان ينتقد تصريحات فيريرا بشأن سيف الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد صلاح سليمان نجم نادي الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لا أعلم سبب تصريحات فيريرا عن سيف الجزيري ومكانتش مستاهلة ولكن لا أعلم ماذا دار بينهما في التمرين

وأضاف: هذه المشاكل متوقعة وواردة في كل الأندية، وهناك نظام جديد في فريق الكرة بنادي الزمالك، ويحسب لجون إدوارد انعزال الفريق عن جميع الأزمات الخارجية.

وتابع: هناك روح جديدة وبوادر جيدة لنادي الزمالك وهذه منذ فترة، ولكن الزمالك أختار الطريق الصح من فئات عمرية وصفقات جديدة، هناك تحفظات على طريقة لعب يانيك فيريرا، وعدم التنوع في اللعب الهجومي من أبرز سلبيات فيريرا، ولكن أعتقد أن ذلك سيتطور بمرو الوقت

