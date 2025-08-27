نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يحتل آرسنال وتوتنهام وليفربول المراكز الأول والثاني والثالث على الترتيب في الموسم الحالي في جدول البريميرليج برصيد 6 نقاط بينما جاء كلا من تشيلسي ونوتنجهام فورست المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 5 نقاط.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج...

* السبت 30 أغسطس 2025:

- تشيلسي وفولهام الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- مانشستر يونايتد وبيرنلي الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- ساندرلاند وبرينتفورد الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- توتنهام وبورنموث الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- إيفرتون وولفرهامبتون الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الأحد 31 أغسطس 2025:

- مانشستر سيتي وبرايتون الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- نوتنجهام فورست وويستهام يونايتد الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- ليفربول وآرسنال الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- أستون فيلا وكريستال بالاس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر